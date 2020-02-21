أستقطب|| تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية الناقلة لمباره رجاء بني ملال ضد الرجاء البيضاوي ومباراة الوداد ضد اليوسفية

أعرف تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية، تنقل القناة الثالثة المغربية، مباراة رجاء بني ملال ضد الرجاء البيضاوي، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المغرب، وتنقل مباراة الوداد ضد يوسفية برشيد، الساعة السابعة بتوقيت المغرب الثامنة بتوقيت القاهرة.

قناة المغربية الرياضية الثالثة بدأ بثها يوم 16 من سبتمبر عام 2006، وهي ملك للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وتبث برامجها ومبارياتها من الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة الموعد القنوات الناقلة المنافسة الرجاء البيضاوي* رجاء بني ملال 18.00 بتوقيت القاهرة،19.00 بتوقيت السعودية، 17.00 بتوقيت المغرب الرياضية المغربية 3 الدوري المغربي الوداد * يوسفية برشيد 20.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت المغرب الرياضية المغرية 3 الدوري المغربي

التردد الجديد للقناة المغربية الرياضية 3 على مختلف الأقمار الصناعية

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز المغربية الرياضية 3 نايل سات 11474 V 27500 المغربية الرياضية 3 عرب سات 12683 V 27500 المغربية الرياضية 3 هود بير 10873 V 27500

أهم الفاعليات التي تنقلها القناة الرياضية المغربية الثالثة