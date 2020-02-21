HER الآن أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وتعرف على موعد مباريات الدوري الإيطالي والإسباني اليوم

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تلعب اليوم العدييد من مباريات الدوريات الأوروبية، ففي الدوري الإيطالي يلعب نابولي ضد برشيا، وفي اليجا الإسبانية يلعب ريال بيتيس ضد مايوركا، ضمن مباريات الجولة ال 25 من الدوري.
تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة توجد 17 قناة تحمل أسم بي إن سبورت منها بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي، ويتابع عليها أهم الأخبار الرياضية ومواعيد المباريات الكبري في الدوريات الأوروبية الخمس، ومباريات دوري أبطال أوروبا.
أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم
|المباراة
|موعد المباراة
|القناة الناقلة
|المنافسة
|ريال بيتيس * مايوركا
|22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية، 24.00 بتوقيت أبوظبي
|بي إن HD3
|الدوري الإسباني
|برشيا * نابولي
|22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت المملكة.24.00 بتوقيت أبوظبي
|بي إن HD 4
|الدوري الإيطالي
تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020
|القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|بي إن سبورت الإخبارية
|12605
|نايل سات
|H
|27500
أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية
- نشرة الأخبار : تقدم نشرة أخبار رياضية على رأس كل ساعة.
- لقاء الصحافة: وهو برنامج يومي يقدم كل ما يكتب في الصحافة العالمية.
- برنامج من بريطانيا: وهو برنامج أسبوعي يهتم بمتابعة أخبار الدوري الانجليزي والدوري الإسكتلندي.
- الليغا في أسبوع: وهو برنامج متخصص في أخبار الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.