HER الآن أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وتعرف على موعد مباريات الدوري الإيطالي والإسباني اليوم

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تلعب اليوم العدييد من مباريات الدوريات الأوروبية، ففي الدوري الإيطالي يلعب نابولي ضد برشيا، وفي اليجا الإسبانية يلعب ريال بيتيس ضد مايوركا، ضمن مباريات الجولة ال 25 من الدوري.

تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة توجد 17 قناة تحمل أسم بي إن سبورت منها بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي، ويتابع عليها أهم الأخبار الرياضية ومواعيد المباريات الكبري في الدوريات الأوروبية الخمس، ومباريات دوري أبطال أوروبا.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة ريال بيتيس * مايوركا 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية، 24.00 بتوقيت أبوظبي بي إن HD3 الدوري الإسباني برشيا * نابولي 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت المملكة.24.00 بتوقيت أبوظبي بي إن HD 4 الدوري الإيطالي

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية