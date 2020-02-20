تردد قناة نايل لايف الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة نايل لايف الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات النيل المتخصصة، وتقوم ببث وتثديم محتوي متنوع من برامج ثقافية وترفيهية واجتماعية وأفلام عربية ومسلسلات الدراما التي يفضل مشاهدتها الكثيرين.

وهي قناة مصرية عربية مجانية تبث محتواها على مدار ساعات اليوم دون توقف أو تشفير أو انقطاع، فهي ليست بحاجة إلى تسديد اشتراكات أو دفع فواتير لمشاهدتها والاستمتاع بما تقوم بتقديمه على مدار ساعات اليوم.

وتقوم القناة بمناقشة القضايا الاجتماعية التي تحدث يوميا في الشوارع المصرية، فضلا عن البرامج التي تهتم بتقديم كل ما يخص الأسرة وتربية الصغار.