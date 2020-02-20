نرصد لكم تردد قناة الثانية المصرية الجديد على النايل سات 2020، وهي أحدي قنوات التليفزيون المصري التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، وهي قناة متنوعة تقوم بعرض وتقديم باقة كبيرة من البرامج التي يتابعها الكثيرين، فضلا عن الأفلام والمسلسلات العربية التي تبث من خلال شاشتها الفضائية على مدار ساعات اليوم.

وهي قناة مجانية تبث على مدار ساعات اليوم دون انقطاع أو تشفير أو تشويش، ويتنوع محتواها بين البرامج والأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى تقديم تغطية شاملة للمؤتمرات الرئاسية والأحداث الجارية في الشارع المصري.