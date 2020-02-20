تردد قناة الصعيد الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة الصعيد الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي قناة مصرية تقوم ببث وتقديم باقة من البرامج الحوارية التي تستهدف أهل الصعيد، مما جعلها من أهم وأشهر القنوات التابعة لقنوات الإذاعة والتليفزيون المصرية.

وتشتهر القناة ببرنامج عيون الشعب الذي يذاع على شاشتها الفضائية يوم الجمعة، والذي يقدمه المذيع حنفي السيد، والذي يعد من أقوي وأشهر البرامج التي تقدمها والتي تستهدف مناقشة مشكلات الصعيد ومكافحة الجرائم، بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخري مثل اسمعونا وبرنامج النهاردة وبرنامج أهالينا وبرنامج ست الستات.