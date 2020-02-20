تردد قناة مصر البلد الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة مصر البلد الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات العربية التي تهتم ببث وتقديم محتوي ترفيهي متنوع بين الأفلام والمسلسلات والبرامج الإخبارية والاجتماعية.

وهي قناة مجانية تبث محتواها بشكل مجاني على مدار ساعات اليوم دون تشفير أو انقطاع أو توقف، وتهتم بتطوير نفسها وعرض باقة جديدة ومتنوعة من البرامج، بالإضافة إلى تقديم كل ما هو جديد من أخبار، فضلا عن البرامج الدينية التي تقدمها من خلال شاشتها الفضائية، والتي تناقش مشكلات الأسرة وكل ما يخص تربية الأطفال.