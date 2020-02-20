تردد قناة فن الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة فن الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي قناة موسيقية غير مجانية، تقوم ببث وتقديم باقة من البرامج الغنائية والموسيقية التي يهوي مشاهدتها الكثير من محبي ومتابعي تلك الأعمال، فضلا عن الأغاني والحفلات والانتاجات الموسيقية التي تقوم بتقديمها من خلال شاشتها الفضائية.

وهي قناة مشفرة تابعة لباقة قنوات أوربت شوتايم، والتي تقوم بتقديم باقة من الأغاني الكلاسيكية القديمة وعرض أخبار الفن والفنانين وتقديم تغطية شاملة للمهرجانات العالمية والمحلية.

وتعتبر أحدي أشهر القنوات العربية الفضائية التابعة لشبكة قنوات أوربت شوتايم، ومن أبرز برامجها كلاكيت، فتافيت السكر، مشوار، مجلة السينما، وجار القمر.