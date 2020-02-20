عرض تردد قناة “TIME SPORTS” الرياضية المصرية 2020 || لمتابعة لقاء بطل الدوري “الأهلي” و بطل الكأس “الزمالك” في نهائي السوبر المصري

نعرض اليوم نبذة عن قناة تايم سبورت المصرية التي إنطلقت يوم السبت 25/5/2019، لتعلن عن أولي إشارات البث لقناة TIME SPORTS، حيث بدأ بثها مع إنطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي اقيمت في مصر، من الفترة 21 يونيو حتي 19 يوليو، وتبث محتواها من خلال تردد فضائي و آخر أرضي على النايل سات.

تقوم “قناة TIME SPORT” الفضائية الرياضية 2020، بنقل مباراة القمة اليوم بين بطل الدوري و بطل الكأس بمصر، حيث ينتظر ملايين المشاهدين من عشاق مباريات كرة القدم المصرية، و خاصةً مشجعي نادي الأهلي و مشجعي نادي الزمالك، أكبر متنافسين في كرة القدم بمصر، متابعة لقاء نهائي السوبر المصري لمعرفة من سيحصل على لقب “بطل السوبر المصري” لهذا العام.

مباريات اليوم

الأهلي/ الزمالك الساعة 7 مساءً نهائي السوبر المصري

تردد قناة TIME SPORTS الفضائي والأرضي

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي فضائي 11449 أفقي 27500 النايل سات أرضي UHF 32 ———– ————– ————-

وقد احتلت قناة “تايم سبورت” مكانة متميزة بين القنوات الرياضية، على الرغم من حداثة إنطلاقها، وهذا دليل على جودة المعروض على شاشتها، واهتمام إدارة القناة بتوفير أحدث تقنيات البث، التي تجعل من صورة وصوت المعروض على القناة جاذب للمشاهد.

فريق عمل قناة TIME SPORTS

الكابتن “أحمد شوبير”.

الكابتن “سيف زاهر”.

الكابتن “حازم إمام”.

الكابتن “تامر صقر”.

الكابتن “حسني عبدربه”.

الكابتن “عماد متعب”.

الكابتن “عبد الظاهر السقا”.

الكابتن “جمال الغندور”

وتعتبر قناة تايم سبورت نقلة كبيرة في مجال القنوات الناقلة لأهم البطولات، حيث أن بطولة مثل بطولة كأس الأمم الإفريقية هي من أهم البطولات العالمية ويشترك فيها 24 منتخب من أفضل المنتخبات في القارة الإفريقية، ويتابع هذه البطولة عدد كبير من عشاق وحبي الساحرة المستديرة “كرة القدم”، التي يلتف حولها ويتابعها غالبية سكان الكرة الأرضية من مشارقها إلي مغاربها.