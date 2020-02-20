أضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports hd1..hd2 الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك بالسوبر المصري

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 و2، تتربع قنوات أبو ظبي سبورت على زعامة أفضل القنوات الرياضية المفتوحة على النايل سات، سواء للرسيفرات العادية وفائقة الجودة sd و hd، خاصة بعد حصول القناة على عرض ومشاهدة جميع مباراة السوبر المصري لكرة القدم بين الاهلي والزمالك اليوم الخميس، حيث ستقوم القناة بنقل المباراة على شاشتها اليوم بتعليق المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي.

ويهتم تردد قناة AD Sports بالمحتوى الرياضي العربي والعالمي، حيث تمتلك قنوات أبو ظبي الرياضية تاريخ حافل مع عرض البطولات المحلية، منذ مطلع الألفية عندما كان تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري الإيطالي، قبل أن تعود وتحصل على حقوق نقل البريميرليغ في 2009 بصفقة قياسية آنذاك، إلا أن الشبكة بدأت في توجيه الأهتمام الأكبر من الحقوق للبطولات المحلية الإماراتية والأقليمية في الفترة الأخيرة، مع نقلها بعض مباريات البطولات العالمية مثل كوبا ليبرتادورس، ونهائي كأس أسبانيا، والسوبر الإسباني، والتصفيات الأوروبية.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

12467 h أفقي 27500 النايل سات hd 12226 أفقي 27500 النايل سات sd

أي أخطاء أثناء إضافة تردد القناة، كل ما عليك فعله هو ترك تعليق يوضح المشكلة التي تواجهك وسوف نقوم بالرد عليك في أسرع وقت ممكن.