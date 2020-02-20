“تابع” تردد قناة “بي إن سبورت الإخبارية” 2020 على النايل سات / لمتابعة أخبار مباراة النهائي للسوبر المصري بين الأهلي و الزمالك أول بأول

نهتم دائماً بمتابعينا و نقدم لهم أحدث ترددات لاهم القنوات الرياضية، و منها “بي إن سبورت الرياضية الإخبارية” ذات الشهرة الواسعة بين العديد من القنوات صاحبة الريادة في مجال الرياضة، وهذه القناة تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية المالكة لباقة بي إن سبورت المتخصصة الرياضية، فيوجد العديد من القنوات في مجالات عديدة تحمل نفس الإسم وتم إفتتاحها في 2011، لتكون ملاذ لمحبي و متابعي الرياضة بالعديد من دول العالم.

تحتل “بي إن سبورت الإخبارية” المفتوحة 2020 مكانة كبيرة لدي عشاق مباريات كرة القدم، لتقديمها أخبار و نتائج المباريات الهامة المقامة على الساحة، و من القنوات التابعة لشبكة الجزيرة الفضائية ذات الأهمية أيضا “بي إن سبورت المفتوحة” و “بي إن سبورت 2” و “الكأس الرياضية”، تقدم قناة بي إن سبورت الإخبارية محتواها مجاناً على القمر “نايل سات”، و من المتابعات الهامة التي تقدمها القناة اليوم أخبار مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين نادي الأهلي و نادي الزمالك، التي يستضيفها ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية “أبوظبي”.

مباريات اليوم

الأهلي/ الزمالك “كأس السوبر المصري” الساعة 7 مساءً النهائي خيتافي/ أياكس امستردام “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً ذهاب دور ال 32 كوبنهاجن/ سيلتيك “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً ذهاب دور ال 32 كلوج/ اشبيلية “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً ذهاب دور ال 32 كلوب بروج/ مانشستر يونايتد “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً ذهاب دور ال 32 لودوجوريتس/ انترناسيونالي “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً ذهاب دور ال 32 آ.فرانكفورت/ ريد بول سالزبورج “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً ذهاب دور ال 32 شاختار دونيتسك/ بنفيكا “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً ذهاب دور ال 32 سبورتينج لشبونة/ إسطنبول باشاكشهر “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً ذهاب دور ال 32 جلاسكو رينجرز/ سبورتينج براجا “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً ذهاب دور ال 32 وولفرهامبتون/ اسبانيول “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً ذهاب دور ال 32 باير ليفركوزين/ بورتو “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً ذهاب دور ال 32 أبويل نيقوسيا/ بازل “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً ذهاب دور ال 32 الكمار/ لاسك لينز “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً ذهاب دور ال 32 فولفوسبورج/ مالمو “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً ذهاب دور ال 32 روما/ جينت “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً ذهاب دور ال 32 أولمبياكوس/ آرسنال “الدوري الاوروبي” الساعة 10 مساءً ذهاب دور ال 32

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12604 H 27500 نايل سات

أهم البرامج التي تتميز بها قناة بي إن سبورت الإخبارية

تتميز قناة بي إن سبورت الإخبارية، بتقديم مجموعة من البرامج الإسبوعية، التي تتابع أهم وأخر الأخبار الرياضية وتحليل للفنيات بها، ومنها (عالم كرة السلة يقدم كل ثلاثاء- عالم السرعة يقدم كل خميس- موعد مع الكالتشيو برنامج إسبوعي يخص الكرة الإيطالية- من بريطانيا برنامج إسبوعي يخص الدوري الإنجليزي-برنامج كرة فرنسا يقدم إسبوعياً لما يخص فرنسا- الدوري الأوروبي برنامج موسمي يخص الدوري الأروبي-الإقتصادية الرياضية برنامج إسبوعي يقدم إقتصاديات الأندية- أخبار الرياضة ويبث على رأس كل ساعة يومياً).