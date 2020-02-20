“تابع” تردد باقة قنوات الكأس الرياضية القطرية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 2020 / ALKass sports لنقل مباريات دوري نجوم قطر

باقة قنوات الكأس الرياضية القطرية المفتوحة، تقوم بنقل أهم البطولات والمسابقات والفاعليات الرياضية العربية والعالمية، وهي مجموعة من القنوات المفتوحة التي ليس لها إشتراك فهي مجانية كلياً، وتقدم متابعات لأخبار اللعيبة المحليين والدوليين، و تعمل على تقديم محتوي رياضي متميز دائماً.

تردد باقة قنوات “الكأس” الرياضية 2020 يحتل مكانة متميزة على محرك البحث جوجل، حيث تقوم القنوات بنقل مباريات كرة القدم معشوقة الملايين بمختلف دول العالم، لذلك نجد نسبة عالية من البحث عن التردد الصحيح لقنوات الكأس الرياضية، و نحن نهتم بمتابعينا و نوفر لهم التردد الصحيح لكي يتم ضبط القنوات و التمتع بمتابعة متميزة للمباريات و البرامج الرياضية المقدمة على شاشتها.

جدول مواعيد مباريات اليوم “دوري نجوم قطر”

اسماء الفرق التوقيت مرحلة المنافسة القناة المذاع عليها الشحانية/ العربي الساعة 5,30 مساءً الأسبوع ال 19 ALKass sports one. الأهلي القطري/ الغرافة الساعة 7,30 مساءً الأسبوع ال 19 ALKass sports one.

مجموعة قنوات الكأس الرياضية 2020

ALKass sports One.

ALKass sports two.

ALKass sports three.

ALKass sports Fowr.

ALKass sports Five.

ALKass sports Six.

ALKass sports Seven.

ALKass sports eight.

تردد مجموعة قنوات الكأس على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11919 H 27500 نايل سات

أهم البرامج التي تقدمها قنوات الكأس الرياضية القطرية

تحرص إدارة القنوات على جذب عدد كبير من المشاهدين، وذلك بتقديم مجموعة متميزة من البرامج، التي تناقش وتحلل أهم الآحداث الرياضية، ومنها (برنامج المجلس- برنامج جرايد- برنامج الحكم- برنامج 90 دقيقة- برنامج ضيفنا-برنامج SPORT NET)، وتتميز القنوات بتقديم برامجها على مدار ال24 ساعة في اليوم، وهي قنوات مجانية تبث على القمر الصناعي نايل سات، وتتميز بصورة وصوت واضح يجذب المشاهد، لمتابعتها ومعرفة أهم وأخر الأخبار الرياضية.