“هنا” تردد قناة السعودية الرياضية 1،2 “KSA Sports” عبر القمر نايل سات 2020 / لمتعة متابعة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي

نقدم لكم تردد قناة السعودية الرياضية 1,2، و هي تخضع لإشراف الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، تهتم القناة بتثقيف الشباب السعودي وتحفيزه على الإشتراك في المنافسات الرياضية، و تعمل على بناء الشباب السعودي رياضياً و عقلياً، لتجعل منه جيل قوي البنية و متفتح العقل، لذا تقدم كل ما هو جديد وحصري، في مجال الرياضة والتثقيف الرياضي السعودي و العربي و العالمي.

تقوم قناة KSA SPorts الرياضية 1,2، بنقل العديد من المباريات الهامة على الساحة الرياضية، و منها الدوري السعودي الذي يتابعة الجمهور السعودي و يهتم بنتائجه، و تقام اليوم الخميس 20/2/2020 مبارتان في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباريات اليوم المذاعة على قنوات “KSA SPORTS”

الشباب/ ضمك الساعة 2,50 ظهراً الأسبوع ال 19 KSA SPORTS 1 HD الوحدة/ الفيحاء الساعة 7,30 مساءً الأسبوع ال 19 KSA SPORTS 1 HD

وتبث قناة السعودية الرياضية 1و2، مجاناً بدون إشتراك، وتقوم القناة ببث بطولة سوبر كلاسيكو المملكة، والدورة الرباعية بالسعودية والدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد، في بث مباشر للمباريات مع مجموعة من المسابقات الآخري، سواء جماعية أو فردية والتي تقام بالمملكة السعودية أو خارجها.

تردد قناة السعودية الرياضية 1و2 على القمر الصناعي نايل سات 2020

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12149 H 27500 نايل سات 122284 v 27500 نايل سات

وتهتم قناة السعودية الرياضية، بنوعية ومضمون المحتوي المقدم على شاشتها، مع التحديث في التقنيات لتحسين صورة وصوت القناة، لسهوله متابعتها على صيغة HD والتردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

وتضم قناة السعودية مجموعة، من أشهر وألمع المعلقين والمحللين الرياضيين، من خلال تقديم متابعة مستمرة للفاعليات والمسابقات، المقامة على أرض المملكة وتوافر إستديو تحليلي مميز، يقدم متابعة تحليلية قبل المباراة وبعدها لشرح الفنيات ومعرفة النتائج.