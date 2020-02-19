ترددات

هنا أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وتعرف على موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

 التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تلعب الليلة مبراتين في دور ال 16 مباراة الذهاب، يلعب توتنهام هوتسبير ضد لايبزيش الألماني، ويلعب في المباراة الثانية أتالانتا الإيطالي ضد فالينسيا الأسباني، وفي الممتاز يلعب مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، في الأسبوع ال 26 من البريمرليج.

 تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة توجد 17 قناة تحمل أسم بي إن سبورت منها بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي، ويتابع عليها أهم الأخبار ومواعيد المباريات الكبري في الدوريات الأوروبية الخمس، ومباريات .

 

تردد قناة بي إن الإخبارية
تردد قناة بي إن الإخبارية

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة
اتالانتا * فالينسيا 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت ، 24.00 بتوقيت أبوظبي بي إن HD2 دوري أبطال أوروبا
توتنهام * لايبزيش 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت المملكة.24.00 بتوقيت أبوظبي بي إن HD 1 دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي * وست هام 21.30 بتوقيت القاهرة،22.30 بتوقيت المملكة،23.30 بتوقيت أبوظبي بي إن HD4 دوري أبطال أسيا
الشارقة* بيرسيوليس 17.35 بتوقيت القاهرة،18.35 بتوقيت السعودية، 19.35 بتوقيت أبوظبي بي إن HD 3 دوري أبطال أسيا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز
بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية

  1. نشرة الأخبار : تقدم نشرة أخبار رياضية على رأس كل ساعة.
  2. لقاء الصحافة: وهو برنامج يومي يقدم كل ما يكتب في الصحافة العالمية.
  3. برنامج من بريطانيا: وهو برنامج أسبوعي يهتم بمتابعة أخبار الدوري الانجليزي والدوري الإسكتلندي.
  4. الليغا في أسبوع: وهو برنامج متخصص في الممتاز لكرة القدم.
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا