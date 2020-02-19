هنا أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وتعرف على موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تلعب الليلة مبراتين في دور ال 16 مباراة الذهاب، يلعب توتنهام هوتسبير ضد لايبزيش الألماني، ويلعب في المباراة الثانية أتالانتا الإيطالي ضد فالينسيا الأسباني، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، في الأسبوع ال 26 من البريمرليج.

تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة توجد 17 قناة تحمل أسم بي إن سبورت منها بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي، ويتابع عليها أهم الأخبار الرياضية ومواعيد المباريات الكبري في الدوريات الأوروبية الخمس، ومباريات دوري أبطال أوروبا.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة اتالانتا * فالينسيا 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية، 24.00 بتوقيت أبوظبي بي إن HD2 دوري أبطال أوروبا توتنهام * لايبزيش 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت المملكة.24.00 بتوقيت أبوظبي بي إن HD 1 دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي * وست هام 21.30 بتوقيت القاهرة،22.30 بتوقيت المملكة،23.30 بتوقيت أبوظبي بي إن HD4 دوري أبطال أسيا الشارقة* بيرسيوليس 17.35 بتوقيت القاهرة،18.35 بتوقيت السعودية، 19.35 بتوقيت أبوظبي بي إن HD 3 دوري أبطال أسيا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية