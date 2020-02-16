عندنا || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وشاهد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل وريال مدريد ضد سيلتافيجو

أعرف هنا التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تنقل اليوم قنوات بي إن سبورت، العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، ففي الدوري الانجليزي يلعب أستون فيلا ضد توتنهام، و يلعب أرسنال ضد نيوكاسل ، وتنقل المباراة على شاشة قناة بي إن HD 2، وفي الليجا الاسبانية يلتقيريال مدريد المتصدر مع سيلتافيجو، وتنقل على قناة بي إن HD 3. وفي الدوري الإيطالي يلعب يوفنتوس ضد برشيا.

هنا تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة توجد 17 قناة تحمل أسم بي إن سبورت منها بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة أستون فيلا /توتنهام 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية بي إن HD2 الدوري الانجليزي أرسنال / نيوكاسل 18.30 بتوقيت القاهرة، 19.30 بتوقيت المملكة. بي إن HD 2 الدوريالانجليزي ريال مدريد / سيلتا فيجو 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت المملكة بي إن HD3 الدوري الاسباني يوفنتوس/ بريشيا 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 4 الدوري الإيطالي

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية