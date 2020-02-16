أعرف || التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة وتابع مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الأسباني الليلة

أستقطب تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن اليوم مباريات في الدوريات الأوروبية، ومن أهم مباريات اليوم مباراة ريال مدريد ضد سيلتافيجو في إطار الجولة 24 من الدوري الأسباني، وفي الدوري الإيطالي يلعب يوفنتوس ضد برشيا، وفي انجلترا يلعب أرسنال ضد نيوكاسل، تعرف على المواعيد من خلال الجدول أسفل المقال

أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث الرياضية.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن غداً الجمعة

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة يوفنتوس/ برشيا 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت المملكة ،بي إن HD 4 الدوري الإيطالي أستون فيلا / توتنهام 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت المملكة بي إن HD 2 الدوري الانجليزي أرسنال / نيوكاسل 18.30 بتوقيت القاهرة،19.30 بتوقيت المملكة. بي إن HD2 الدوري الانجليزي ريال مدريد/ سيلتا فيجو 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة بي إن HD 3 الدوري الإساني

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها