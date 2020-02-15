أعرف || تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية الناقلة لمباره الوداد ضد الدفاع الجديدي ونهضة بركان ضد حسني

تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية، تنقل القناة الثالثة المغربية، مباراة الوداد البيضاوي ضد الدفاع الحسني الجديدي، الساعة السابعة بتوقيت المغرب الثامنة بتوقيت القاهرة، ومباراة نهضة بركان ضد حسنية أغادير في نفس الوتوقيت.

قناة المغربية الرياضية الثالثة بدأ بثها يوم 16 من سبتمبر عام 2006، وهي ملك للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وتبث برامجها ومبارياتها من الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة الموعد القنوات الناقلة المنافسة نهضة بركان / حسنية أغادير 20.00 بتوقيت القاهرة،21.00 بتوقيت السعودية، 19.00 بتوقيت المغرب الرياضية المغربية 3 الدوري المغربي الوداد / الدفاع الجديدي 20.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت المغرب الرياضية المغرية 3 الدوري المغربي

التردد الجديد للقناة المغربية الرياضية 3 على مختلف الأقمار الصناعية

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز المغربية الرياضية 3 نايل سات 11474 V 27500 المغربية الرياضية 3 عرب سات 12683 V 27500 المغربية الرياضية 3 هود بير 10873 V 27500

أهم الفاعليات التي تنقلها القناة الرياضية المغربية الثالثة