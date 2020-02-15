أضبط || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وشاهد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الليجا اليوم

أعرف هنا التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تنقل اليوم قنوات بي إن سبورت، العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، ففي الدوري الانجليزي يلعب ليفربول ضد نوريتش سيتي، وتنقل المباراة على شاشة قناة بي إن HD 2، وفي الليجا الاسبانية يلتقي برشلونة ضد خيتافي، وتنقل على قناة بي إن HD 3.
تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة،تنقل القرعة على الهواء مباشراً من أحدى الفنادق في محافظة الجيزة المطلة على أهرامات مصر الخالدة و بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي هي المالك الحصري لنقل القرعة في القارة السمراء.
أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم
|المباراة
|موعد المباراة
|القناة الناقلة
|المنافسة
|برشلونة / خيتافي
|17.00 بتوقيت القاهرة،18.00 بتوقيت المملكة :19.00بتوقيت دبي.
|بي إن HD3
|الدوري الاسباني
|نوريتش سيتي / ليفربول
|19.30 بتوقيت القاهرة، 20.30 بتوقيت المملكة،21.30 بتوقيت دبي
|بي إن HD 2
|الدوري الاسباني
|اتالانتا / روما
|21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت المملكة
|بي إن HD4
|الدوري الإيطال
تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020
|القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|بي إن سبورت الإخبارية
|12605
|نايل سات
|H
|27500
أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية
- نشرة الأخبار : تقدم نشرة أخبار رياضية على رأس كل ساعة.
- لقاء الصحافة: وهو برنامج يومي يقدم كل ما يكتب في الصحافة العالمية.
- برنامج من بريطانيا: وهو برنامج أسبوعي يهتم بمتابعة أخبار الدوري الانجليزي والدوري الإسكتلندي.
- الليغا في أسبوع: وهو برنامج متخصص في أخبار الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.