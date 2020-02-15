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أضبط || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وشاهد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الليجا اليوم

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أعرف هنا التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تنقل اليوم قنوات بي إن سبورت، العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، ففي الدوري الانجليزي يلعب ضد نوريتش سيتي، وتنقل المباراة على شاشة قناة بي إن HD 2،  وفي الليجا الاسبانية يلتقي ضد خيتافي، وتنقل على قناة بي إن HD 3.

تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة،تنقل القرعة على الهواء مباشراً من أحدى الفنادق في محافظة الجيزة المطلة على أهرامات مصر الخالدة و بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي هي المالك الحصري لنقل القرعة في القارة السمراء.

 

أضبط || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وشاهد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الليجا اليوم 1

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة
برشلونة / خيتافي 17.00 بتوقيت القاهرة،18.00 بتوقيت المملكة :19.00بتوقيت دبي. بي إن HD3 الدوري الاسباني
نوريتش سيتي / ليفربول 19.30 بتوقيت القاهرة، 20.30 بتوقيت المملكة،21.30 بتوقيت دبي بي إن HD 2 الدوري الاسباني
اتالانتا / روما 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت المملكة بي إن HD4 الدوري الإيطال

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز
بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية

  1. نشرة الأخبار : تقدم نشرة أخبار رياضية على رأس كل ساعة.
  2. لقاء الصحافة: وهو برنامج يومي يقدم كل ما يكتب في الصحافة العالمية.
  3. برنامج من بريطانيا: وهو برنامج أسبوعي يهتم بمتابعة أخبار الدوري الانجليزي والدوري الإسكتلندي.
  4. الليغا في أسبوع: وهو برنامج متخصص في الممتاز لكرة القدم.
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