تردد قناة ON SPORT الرياضية الناقلة مجاناً لمباريات الدوري والكاس المصري و العديد من البطولات الدولية

نقدم لكم تردد قناة ON Sport الرياضية التي يبحث عنها عدد كبير من محبي ومشجعي كرة القدم المصرية، سواء في مصر وكافة دول العالم، وذلك بعدما شقت قناة ON Sport الرياضية طريقها ضمن أحد أهم القنوات الرياضية التى يتابعها الالاف من المشاهدين، لمتابعة مباريات الدوري الممتاز المصري ومباريات كأس مصر، كما تقوم قناة ON Sport الرياضية أيضاً بنقل العديد من البطولات الدولية لمحبي ومتابعي كرة القدم في مصر وكافة أقطار العالم.

أحدث ترددات قناة ON SPORT الرياضية الناقلة لمباريات الدوري والكاس في مصر وعدد من البطولات الدولية :-

قناة ON SPORT الرياضية هى إحدي القنوات التي شقت طريقها في السنوات الأخيرة في مجال الرياضة وخاصة رياضة كرة القدم، وأصبح يبحث عن تردداتها محبي وعشاق كرة القدم المصرية، وذلك لما تقوم به قناة ON SPORT بنقل مباريات بطولة الدوري الممتاز المصري والتعليق على المباراة من خلال الاستديو التحليلي للقناة والذي يقوم باستضافة عدد كبير من نجوم كرة القدم في مصر، كذلك فإن قناة ON SPORT الرياضية تقوم بنقل مباريات كأس مصر، وأخيراً تقوم بنقل مباراة كأس السوبر المصري، ويمكن متابعة البث الفضائي لقناة أون سبورت ON SPORT عبر أحدث تردداتها من خلال ما يلي:-

تردد إشارة قناة ON SPORT الرياضية:-

التردد

الاستقطاب

معامل تصحيح الخطأ

معدل الترميز

10853

أفقى

5/6

27500