“News” تردد قناة بي إن سبورت “bein sports” المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات 2020 / لمتابعة أخبار مباريات كرة القدم العالمية بمختلف البطولات الهامة

قناة بي إن سبورت الرياضية المفتوحة”bein sports” على القمر الصناعي النايل سات، التابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية، المالكة لحقوق بث معظم الأحداث الرياضية، في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و التي تقوم من وقت لأخر ببث كبري المناسبات والفاعليات الرياضية وخاصةً رياضة كرة القدم.

تردد قناة “بي إن سبورت ” المفتوحة، للتميز في معرفة ومتابعة أهم البطولات العالمية في كرة القدم معشوقة الجماهير و مختلف الرياضات العالمية الآخري، حيث تهتم القناة بنقل أهم الأحداث الرياضية المقامة على الساحة مع متابعة جيدة أول بأول للأخبار المتعلقة بالرياضة بجميع أنواعها، و تقديم ملخص عن نتائج مباريات اليوم و أهم الأهداف التي يسجلها كل فريق.

مباريات اليوم

الترجي/ الزمالك “السوبر الأفريقي” الساعة 6 مساءً النهائي وولفرهامبتون/ ليستر سيتي “الدوري الإنحليزي” الساعة 10 مساءً الأسبوع السادس و العشرون بروسيا دورتموند/ آ. فرانكفورت “الدوري الألماني” الساعة 9,30 مساءً الأسبوع الثاني و العشرون موناكو/ مونبيليه “الدوري الفرنسي” الساعة 9,45 مساءً الأسبوع الخامس و العشرون فالنسيا/ اتلتيكو مدريد “الدوري الإسباني” الساعة 10 مساءً الأسبوع الرابع و العشرون

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات 2020

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11055 H 27500 النايل سات

أهم برامج قناة “بي إن سبورت المفتوحة”

برنامج اليغا في إسبوع ويهتم بالدوري الأسباني.

برنامج من بريطانيا الذي يهتم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

برنامج الدوري الأوروبي الذي يعرض من خلاله ملخص الدوري الأوروبي والأخبار الرياضية على رأس كل ساعة.

يبحث المشاهد العربي عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، لمتابعة تقارير وملخص وأهداف المباريات الكبري وأهم الأحداث الرياضية سواء المحلية أو العالمية، حيث أنها قناة مفتوحة على مدار اليوم فهى ليس لها اشتراك، كباقي القنوات المشفرة فى مجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية.