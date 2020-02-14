ضبط تردد قناة بي إن سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات 2020 / لمتابعة مباراة وولفرهامبتون و ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

قناة “بي إن سبورت 2” الرياضية المشفرة قناة رياضية متميزة في محتواها، وهي ضمن مجموعة من القنوات الرياضية القطرية المشفرة التي تحمل نفس الإسم، وتنقل بثها عبر النايل سات بإشتراك حيث أنها قناة مشفرة تتيح للمشتركين عليها فقط متابعة البطولات المنقولة عليها حصري، وتتميز بصورة عالية الجودة وتضم مجموعة من مقدمي البرامج والمحللين الرياضيين على مستوي عالي من الكفاءة.

تنقل قناة بي إن سبورت “2” الرياضية 2020، العديد من مباريات كرة القدم بمختلف البطولات العالمية المتميزة، و منها اليوم المباراة التي تقام في العاشرة مساءً بين وولفرهامبتون و ليستر سيتي، في إطار مباريات الأسبوع السادس و العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، و يعتبر الدوري الإنجليزي من البطولات الهامة التي يتسابق على متابعة مبارياته الملايين من عشاق كرة القدم.

البطولات المعروضة على شاشة قناة “بي إن سبورت 2”

من أولي البطولات المعروضة على شاشة “بي إن سبورت 2″، الدوري الإنجليزي الممتاز وينضم كلاً من الدوري الإسباني والبرتغالي والفرنسي وغيرها من الدوريات لقائمة البطولات التي تعرضها القناة، ولها جمهور كبير من محبي مشاهدة هذه المباريات على شاشتها، لتميزها بنقاء الصورة والصوت وعدم تقطيع البث للمباريات.

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مباريات اليوم من “الدوري الإنجليزي” المنقولة على شاشة القناة

وولفرهامبتون/ ليستر سيتي الساعة 10 مساءً الأسبوع ال 26

تردد قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات وسهيل سات 2020

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12264 أفقي 27500 نايل سات 11547 عمودي 27500 سهيل سات

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ونهتم دائماً بمتابعينا في كل مكان، ونضع بين أيديهم أهم وأشهر الترددات للقنوات الرياضية، للتميز في متابعة المباريات الهامة على الساحة لحظة بلحظة، دون العناء في البحث و إهدار الوقت للوصول للتردد الصحيح، حيث نقدم لكم التردد الصحيح الذي يتم ضبط القناة عليه بكل سهولة ويسر.