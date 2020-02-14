“عاجل” تردد قنوات الكأس القطرية 1،2،3،4 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 2020 / ALKass 3HD لنقل نهائي السوبر الأفريقي بين الزمالك و الترجي

تتميز “قنوات الكأس” الرياضية القطرية المفتوحة، بنقل أهم البطولات والمسابقات والفاعليات الرياضية العربية والعالمية، وهي مجموعة من القنوات المفتوحة التي ليس لها إشتراك فهي مجانية كلياً، وتقدم متابعات لأخبار اللعيبة المحليين والدوليين، و نهتم من خلال موقعنا “عرب نيوز” بتقديم أهم الترددات لأشهر القنوات الرياضية، حيث يهتم متابعي الرياضة بمعرفتها و ضبط ترددتها لمتعة المتابعة لمحتواها المتميز.

تنقل “الكأس 3HD” القطرية، اليوم الجمعة 14 فبراير في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مباراة النهائي بالسوبر الأفريقي بين نادي الزمالك المصري و نادي الترجي التونسي، و تقام المباراة على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة “قطر”.

مباراة اليوم “كأس السوبر الأفريقي”

الترجي/ الزمالك الساعة 6 مساءً النهائي

وتوفر قنوات الكأس القطرية الرياضية لمتابعيها العديد من أهم المباريات على الساحة، لقضاء أمتع الأوقات في مشاهدتها دون تشويش، ومنها مباريات كأس الخليج العربي المقامة حالياً، ويهتم بها الجمهور العربي سواء بمنطقة الخليج أو بمختلف الدول العربية.

تردد قناة الكأس 1،2،3،4 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11919 H 27500 نايل سات

أهم البرامج التي تقدمها قنوات الكأس الرياضية القطرية

تحرص إدارة القنوات على جذب عدد كبير من المشاهدين، وذلك بتقديم مجموعة متميزة من البرامج، التي تناقش وتحلل أهم الآحداث الرياضية، ومنها (برنامج المجلس- برنامج جرايد- برنامج الحكم- برنامج 90 دقيقة- برنامج ضيفنا-برنامجSPORT NET)، وتتميز القنوات بتقديم برامجها على مدار ال24 ساعة في اليوم، وهي قنوات مجانية تبث على القمر الصناعي نايل سات، وتتميز بصورة وصوت واضح يجذب المشاهد، لمتابعتها ومعرفة أهم وأخر الأخبار الرياضية.

ونحن متواجدون دائماً لمتابعة أخر التحديثات الخاصة بتردد قنوات “الكأس” الرياضية، ليكون المتابع على معرفة تامة بكل جديد لضبط التردد والتمكن من متابعة مختلف المسابقات والبطولات الرياضية، بصفة مستمرة دون تأثير على الإرسال أو تشويش.