“أعرف ” التردد الجديد لباقة قنوات الكأس الرياضية على جميع الأقمار الصناعية وشاهد مباراة الترجي والزمالك اليوم في السوبر الأفريقي

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب نيوز في كل مكان، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن تردد قنوات الكأس الرياضية القطرية التي تمتلك قوق العديد من المنافسات الرياضية الكبرى، والتي يزداد البحث عنها في الفترة الحالية من قبل المتابعين للرياضة، والعاشقين لكرة القدم فالقناة تمتتك حقوق بث بطولة دوري أبطال أسيا، التي سيقام فيها مبارتان اليوم، سوف يتابعهم الملايين من محبي الفرق المشاركة في البطولة.

تنقل اليوم قناة الكأس HD المفتوحة، مباراة الزمالك المصري ضد الترجي التونسي، على كأس السوبر الأفريقي، من ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، في الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة، على شاشة قناة الكأس.

أهم المباريات التي تنقلها قناة الكأس اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة الملعب الترجي / الزمالك 16.00 بتوقيت غرينتش،17.00 بتوقيت تونس،18.00 بتوقيت القاهرة بي إن HD 1 ، الكأس HD السوبر الأفريقي ثاني بن جاسم بنادي الغرافة

تردد قنوات الكأس القطرية على الأقمار الصناعية المختلفة

اسم القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11919 H 27500 3/4 نايل سان 12145 H 27500 5/6 عرب سات 12245 V 27500 5/6 بدر سات 12418 H 27500 5/6 سهيل سات 11678.07 H 5/6 أسيا سات 3660 V 5/6

أهم البرامج التي تقدمها باقة الكأس الرياضية

برنامج المجلس: الذي يقدمه الإعلامي خالد جاسم. برنامج الحكم: الذي يقدمه فالح الشهري. برنامج جرايد: الذي يقدمه جاسم حسين، نارمين أمين الدين،عهد حسن. برنامج : فض فض الذي يقدمه مشعل الشمري، حماد العبيدي. برنامج مع سمعه: الذي يقدمه إسماعيل علي. برنامج سبيد فور: الذي يقدمه عبد الله العماري واليس جبور.

متى انطلقت قنوات الكأس القطرية

قنوات الكأس القطرية بدأت بثها في يوم 28 من شهر أبريل عام 2006، وكانت قناة واحدة تحمل اسم قناة الدوري والكأس، وبعد ذلك تحولت إلي مجموعة قنوات وبالتحديد 8 قنوات، منها 4 قنوات مجانية ومثلهم مشفر، وهي تتبع شبكة الجزيرة الإعلامية، تقوم ببث أغلب حقوق باقة بي إن سبورت الرياضية.