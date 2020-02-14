استقبل الآن التردد الجديد لقناة طيور بيبي 2020 لمتابعة أحدث الأغاني والقصص الكرتونية

نقدم تردد طيور بيبي 2020 لكل الباحثين عنه في الآونة الأخيرة وخاصة بعد تحديث الترددات الخاصة بشبكة قنوات طيور الجنة، وهى قناة خاصة بالصغار وتساعد على تسلية أوقاتهم وتعلمهم الآداب الإسلامية، وتضم القنوات مجموعة مميزة من النجوم الصغار مثل جنا مقداد، وجوان وليليان، وزين ويارا، وجاد وإياد مقداد، و المعتصم بالله، والوليد، وغيرهم، والآن إليكم تردد طيور بيبي الجديد، تابعونا.

حيث تقدم قناة طيور بيبي مجموعة كبيرة جداً من الأغاني التعليمية فبمعدل كل أسبوع يتم نزول أنشودة جديدة تعلم الطفل كتابة الحروف والأرقام، والتفريق بين الألوان وبعضها، وتعلمه أيضا أسماء البلدان والمهن والحيوانات والخضراوات والفواكه المتخلفة.

تردد طيور بيبي toyor baby

وتقدم القناة مجموعة كبيرة من القصص القصيرة والمفيدة لأطفالنا الصغار والتي يمكن من خلالها أن يستقبل الطفل الهدف والمعلومة الصحيحة بدون أي مجهود، فتكون القصة على هيئة شخصيات كرتونية مبهجة وبألوان زاهية تجذب انتباه الطفل، ويتم سرد القصة على هيئة أغنية قصيرة حتى يستمتع بها الجميع، ونجد أن قنوات طيور بيبي قد نالت على إعجاب الملايين من المتابعين حول الدول العربية.

كما يمكن متابعة القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر أو قناة اليوتيوب التي بلغ عدد مشتركيها خمسة عشر ألف مشترك ومشتركة، ونالت القناة على درع اليوتيوب الفضي والذهبي والماسي، وكانت أول قناة أطفال تحصل عليهم، ومن الجدير ذكره أن القناة تبث بعده لغات مختلفة مثل العربية والتركية والإنجليزية، ولكن يمكن متابعة قناة طيور بيبي 2020 على شاشة التلفاز من خلال استقبال الترددات التالية: