إستقبل حالاً .. تردد قناة Atv التركية على النايل سات لمتابعة المؤسس عثمان الحلقة السابعة

تردد قناة Atv التركية 2020 على النايل سات، نتابع مع كل عشاق الدراما التركية وبالتحديد المسلسلات التاريخية اليوم تردد قناة Atv على النايل سات الناقلة لأحداث الحلقة السابعة من المسلسل التركي التاريخي “المؤسس عثمان”، حيث يبحث الجميع حاليا عن تردد قناة Atv على النايل سات من أجل متابعة هذا المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا في جميع أنحاء الوطن العربي منذ أن تم عرض اولى حلقاته في منتصف شهر نوفمبر الماضي، واليوم الأربعاء موعدنا مع الحلقة السابعة من هذا المسلسل التاريخي.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة السابعة

يعتبر مسلسل قيامة عثمان تكملة لسلسلة مسلسل قيامة أرطغرل التي تم عرضها خلال الخمس سنوات الماضية وحققت نجاحا كبيرا في جميع بلدان العالم، ويسرد مسلسل المؤسس عثمان قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد الغازي عثمان نجل أرطغرل الأصغر، ويتحدث المسلسل عن رغبة عثمان في توحيد القبائل التركية وتوحيد المسلمين في تركيا والعالم أجمع حول راية واحدة وهى راية عثمان، وكانت الحلقات الست الأولى من المسلسل عامرة بالكثير من الأحداث المثيرة.

تردد قناة Atv التركية على النايل سات

نجحت قناة Atv التركية في الحصول على حق البث الحصري لجميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان، وسوف تقوم قناة Atv التركية اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 بعرض الحلقة السابعة من المسلسل والتي طال انتظارها من الجميع في تمام الساعة الثامنة مساء، ويمكن استقبال القناة من خلال الترددات التالية.

القمر: نايل سات

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التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500