تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات ومتعة صراع القط والفأر: قناة توم وجيري من القنوات التي تسعى دائما إلى إسعاد الطفل العربي في كل مكان وتقدم له كافة البرامج والأفلام التي تعطيه المتعة والترفيه مع التعلم واكتساب الخبرات الحياتية المختلفة، وهي قناة تخاطب عقول الأطفال في المراحل المختلفة منذ السنوات الأولى التي يتعلم فيها الطفل مشاهدة التليفزيون، وخاصة حلقات القط والفأر التي يعشقها الأطفال من كافة الأعمار.

تردد قناة توم وجيري

يمكن لكل المشاهدين عبر العالم العربي استقبال تردد قناةتوم وجيري على التردد التالي:



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11354 H.

معدل الأستقطاب والترميز: 27500 3/4.

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الجودة SD.

والاستمتاع بك ا تقدمه لكل الأسرة وخاصة الطفل في مراحل عمره المختلفة وتبث القناة برامجها وأفلامها على مدار أربع وعشرون ساعة بلا انقطاع أو تشويش أو إعلانات مزعجة قد تعوق استمتاع الطفل وخاصة بحلقات توم وجيري وصراع القط والفأر الممتع.

حلقات القط والفأر

هذه الحلقات التي تناسب كافة الأعمار منذ السن الصغير ومنذ يبدأ الطفل التعرف على العالم الخارجي ورؤية المشاهد وهو يحب رؤية صراع توم وجيري لأنه صراع ممتع ولا يحتاج إلى لغات لمعرفته ويكفي أن يرى الطفل هذه المطاردة والاستفزاز والاختباء وكل هذه الأمور الممتعة التي ترسم الابتسامة على وجوه الأطفال كل يوم ، وقد نالت حلقات توم وجيري العديد من الجوائز كأفضل كرتون صامت تم إنتاجه منذ أربعينات القرن الماضي وما زال مستمرا وسوف يستمر عبر أجيال قادمة كثيرة.

توم وجيري

استمرار للتقدم الذي عرفت به القناة فهي تقدم كل ما يهم الطفل في العام الجديد 2020 وخريطة برامج لا تخلو من الفكاهة والترفيه والتعلم على حسب أعمار الأطفال المختلفة والتي تجعلهم يستمتعون كل حسب رغباتهن وعلى مدار أربع وعشرون ساعة حتى ينتقي كل طفل الوقت الذي يناسبه وحسب مواعيده الدراسية المختلفة أو قضاء واجباته، كما تحرص الأسرة على رعاية اطفلها وتقديم كل ما هو مفيد لهم من خلال قنوات الكرتون المميزة مثل توم وجيري