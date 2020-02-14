تردد قناة ستار تي في star TV 2020 الجديد الناقلة لمسلسل ابنة السفير ومواعيد العرض

زاد البحث مؤخرا عن تردد قناة ستار تي في star TV وذلك بعد ان عرضت مسلسل ناجح له جماهيرية ومتابعة كبيرة وهو مسلسل إبنة السفير وهو مسلسل تركي، ويذكر أن الدراما التركية تحظى بنسبة مشاهدة عالية على مستوى الوطن العربي، ولذلك يبحث الملايين عن تردد القناة لمتابعة المسلسل التركي وهو بطولة الممثل التركي انجين أكبوريك، والممثلة التركية نسليهان أناغول، وقد شهد المسلسل التركي منذ عرض حلقاته الأولى الكثير من التشويق والإثارة كما عودتنا الدراما التركية.

قناة ستار تي في star TV

قناة ستار تي في star TV هي قناة تركية مجانية تبث ارسالها عبر قمر تركي سات الصناعي التركي، وقد نالت القناة شهرة كبيرة على مستوى الوطن العربي بعد عرضها للمسلسل التركي ابنة السفير، ويذكر أنها توقفت عن عرض المسلسل لمدة أسبوعين، ثم عادت القناة بدءا من اليوم الإثنين في عرض مسلسل ابنة السفير.

وتقوم القناة بنقل المسلسل يوم الإثنين بشكل أسبوعي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والذي يوافق الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية وتركيا، وسوف ننشر لكم تردد قناة ستار تي في star TV لمتابعة المسلسل بشكل مجاني.

تردد قناة ستار تي في star TV

القمر: A 4 تركسات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معامل الترميز : 27500.

مسلسل ابنة السفير

يناقش المسلسل التركي ابنة السفير قضية اختلاف الطبقات بين الناس ومدى تأثير هذا الاختلاف، وكيف تحدث العديد من المشكلات بسبب هذا الاختلاف بين الأثرياء وطبقة الفقراء، ويعرض هذه المشكلات بشكل درامي شيق وجذاب، من خلال القاء الضوء على عدد من العلاقات الانسانية، وقد شهدت الحلقات الأولى من المسلسل قصة زواج عامل بسيط في القرية من ابنة السفير والذي طلقها بعد الزواج مباشرة، وسوف يتم تناول مزيد من الأحداث الشيقة في المسلسل حيث تتوالى الأحداث، في المسلسل التركي الأقوى على الساحة العربية.