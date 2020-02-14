تردد قناة توم وجيري الجديد بعد التحديث لعام 2020 على النايل سات لمتابعة أفضل أفلام الكرتون

يعتبر تردد قناة توم وجيري من أكثر ترددات قنوات الأطفال التي تلقى بحث على جميع مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم، حيث أنها قناة مميزة جداً وتقدم محتويات مختلفة للأطفال في جميع الأعمار، ولا يقتصر متابعيها على الأطفال فقط بل يتابعها عدد كبير من الكبار أيضاً، فهي تسلي أوقاتهم وتفيدهم أيضاً، كما أنها لا تقدم فواصل إعلانية تزعج المشاهدين.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يمكن مشاهدة كافة الأفلام الجديدة التي تعرض على قناة توم وجيري والاستمتاع مع أطفالكم بدون إزعاج الفواصل الإعلانية من خلال إدخال التردد الخاص بها على القمر الصناعي النايل سات في أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، وهي قناة مجانية يمكن الحصول عليها بسهولة ومشاهدتها طوال ال24 ساعة، والتردد هو:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

قناة توم وجيري للأطفال

تقوم هذه القناة بتقديم برامج تعليمية مفيدة للأطفال بجانب الأفلام الممتعة الأخرى، ولذلك تصنف من أفضل القنوات في عالم الأطفال، وبرغم من انها ليست قديمة إلا أنها حققت نجاح كبير جداً في العالم العربي كله، وحصلت على نسب مشاهدة عالية لم تحصل عليها الكثير من القنوات القديمة في نفس المجال، ومن الجدير ذكره أنها تعرض كرتون توم وجيري كل يوم على شاشتها وهو من أقدم الأعمال التي يحبها الأطفال والكبار.