أضبط || التردد الجديد لقناة أون سبورت على النايل سات وشاهد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي غداً الجمعة

أعرف تردد قناة أون سبورت الفضائية، تستأنف غداً الجمعة مباريات الدوري المصري الممتاز، بمباراة من العيار الثقيل وأحدى المطبات الصعبة للأهلي في الدوري، عندما يلاقي المصري البورسعيدي في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، وتقام المباراة الساعة 20.15 بتوقيت القاهرة.

التردد الجديد لقناة أون سبورت، قناة أون سبورت هي قناة مصرية ملك شركة أعلام المصريين، وصاحبها رجل صناعة الحديد أحمد أبوهشيمه، واستطاعت أن تكون القناة الرياضية الأكثر مشاهدة في مصر.

قناة أون سبورت منذ أنطلاقها استطاعة أن تجذب المشاهد المصري والعربي، لما تقدمه من محتوى جيد، واستطاعة أن تحصل على حقوق منافسات وأحداث هامة، أخرها حفل الكاف لاختيار الأفضل في القارة الذي أقيم في الغردقة.

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أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة الأهلي / المصري 20.15 بتوقيت القاهرة، 21.15 بتوقيت السعودية أون سبورت، تايم سبورت الدوري المصري

التردد الجديد لقناة أون سبورة على النايل سات 2019

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز أون سبورت 10853 نايل سات H 27500

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أهم البرامج التي تقدمها قناة أون سبورت