الآن || التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة وتابع مباراة ربع نهائي كأس فرنسا ب.س.جيرمان ضد ديجون وليون ضد مارسيليا

أحدث تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن اليوم مباراتين في ربع نهائي كأس فرنسا الأولى بين باريس سان جيرمان ضد ديجون من ملعب غاستون جيرارد، والمباراة الثانية تجمع أوليمبيك ليون ضد مارسيليا.
تردد بي إن سبورت الإخبارية الفرق المتأهلة إلي دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا هي، ” الأهلي ، الزمالك، الترجي، النجم، الوداد، الرجاء، صن داونز، مازيمبي” وجميع هذه الفرق الكبيرة سبق لها الحصول على اللقب من قبل.
أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المنافسة
|باريس سان جيرمان/ ديجون
|19.30 بتوقيت القاهرة،20.30 بتوقيت المملكة
|،بي إن HD 6
|ربع نهائي كأس فرنسا
|ليون / مارسيليا
|22.05 بتوقيت القاهرة،23.05 بتوقيت المملكة
|بي إن HD 6
|ربع نهائي كأس فرنسا
|الجيش الملكي/الرجاء
|18.00 بتوقيت القاهرة،19.00 بتوقيت المملكة ،20.00 بتوقيت دبي
|بي إن HD
|الدوري المغربي
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|بي إن سبورت الإخبارية
|12604
|نايل سات
|H
|27500
أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها
- تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
- برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
- برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
- برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
- الليغا في أسبوع يقدم كل أخبار الدوري الأسباني لكرة القدم.
- برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.