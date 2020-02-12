الآن || التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة وتابع مباراة ربع نهائي كأس فرنسا ب.س.جيرمان ضد ديجون وليون ضد مارسيليا

أحدث تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن اليوم مباراتين في ربع نهائي كأس فرنسا الأولى بين باريس سان جيرمان ضد ديجون من ملعب غاستون جيرارد، والمباراة الثانية تجمع أوليمبيك ليون ضد مارسيليا.

تردد بي إن سبورت الإخبارية الفرق المتأهلة إلي دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا هي، ” الأهلي ، الزمالك، الترجي، النجم، الوداد، الرجاء، صن داونز، مازيمبي” وجميع هذه الفرق الكبيرة سبق لها الحصول على اللقب من قبل.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة باريس سان جيرمان/ ديجون 19.30 بتوقيت القاهرة،20.30 بتوقيت المملكة ،بي إن HD 6 ربع نهائي كأس فرنسا ليون / مارسيليا 22.05 بتوقيت القاهرة،23.05 بتوقيت المملكة بي إن HD 6 ربع نهائي كأس فرنسا الجيش الملكي/الرجاء 18.00 بتوقيت القاهرة،19.00 بتوقيت المملكة ،20.00 بتوقيت دبي بي إن HD الدوري المغربي

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها