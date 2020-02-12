جديد تردد قناة المغربية الرياضية 3 “Arryadia” على القمر الصناعي نايل سات 2020 / الناقلة لمباريات البطولة الإحترافية المغربية بالأسبوع ال 15

تمثل قناة “المغربية الرياضية 3” مكانة مهمة بين القنوات الرياضية المميزة، ليس في المغرب وحدها ولكن في العالم العربي، ويبحث عنها الكثير من عشاق الرياضة وخاصةً عشاق مباريات كرة القدم، حيث تنقل قناة “المغربية الرياضية 3” مباريات الدوري المغربي والمباريات التي يشارك فيها منتخب المغرب، وتقدم برامجها طوال اليوم نظراً لأنها قناة مفتوحة ليست مشفرة.

تردد قناة “Arryadia 3” الرياضية المغربية، يبحث عنه الكثير من محبي و متابعي مباريات كرة القدم بالوطن العربي، حيث تحتل رياضة كرة القدم المكانة الأولي عند الجماهير العربية بمختلف الاعمار، لذلك تهتم القناة بتقديم محتوي متميز على شاشتها، مع تحديث مستمر لاشارة البث حتي تصل لمتابعيها دون تشويش.

مباريات اليوم في “البطولة الإحترافية” المنقولة على القناة

الجيش الملكي/ الرجاء البيضاوي الساعة 6 مساءً الأسبوع ال 15

بدأت قناة المغربية الرياضية 3 بثها عام 2006 من مدينة الدار البيضاء، وهي تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمغرب، وتتميز القناة بمجموعة من البرامج، والإستديوهات التحليلية للمباريات لتوضيح الفنيات بالمباراة، فقد أخذت شهرة واسعة بين القنوات الرياضية العربية.

تردد قناة المغربية 3 على القمر الصناعي نايل سات 2020

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11474 v 27500 نايل سات

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أهم ما تنقلة قناة المغربية الرياضية 3

تنقل قناة المغربية الرياضية الدوري الممتاز – كأس العرش – دوري أبطال أفريقيا – كأس الإتحاد الأفريقي- كأس شمال أفريقيا – الدوري الإنجليزي الممتاز – كأس الإتحاد الفرنسي.

ونحن متواجدون معكم دائماً لتغطية أهم الترددات وعلى رأسها الترددات الخاصة بالقنوات الرياضية، حيث يبحث عنها عدد كبير من محبي الرياضة ومتابعي البطولات والمسابقات الرياضية المختلفة، ونضع بين أيديكم التردد الصحيح لسهولة ضبط القناة.