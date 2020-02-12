HER || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وشاهد مباريات الجيش الملكي ضد الرجاء في الدوري المغربي وليون ضد مارسيليا في كأس فرنسا

أعرف هنا التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تنقل اليوم قنوات بي إن سبورت العديد من المباريات الهامة في ربع نهائي كأس فرنسا، المباراة الأولى بين ب.س.جيرمان ضد ديجون بتعليق عادل خلو، والمباراة الثانية تجمع ليون ضد مارسيليا بتعليق نوفل الباشي، وتنقل قناة HD العامة مباراة الجيش الملكي ضد الرجاء في الدوري المغربي.

تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة،تنقل القرعة على الهواء مباشراً من أحدى الفنادق في محافظة الجيزة المطلة على أهرامات مصر الخالدة و بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي هي المالك الحصري لنقل القرعة في القارة السمراء.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة الجيش الملكي/ الرجاء 18.00 بتوقيت القاهرة،19.00 بتوقيت المملكة :20.00 بتوقيت دبي. بي إن HD دوري المغربي ب.س.جيرمان/ديجون 19.30بتوقيت القاهرة، 20.30 بتوقيت المملكة،21.30 بتوقيت دبي بي إن HD 6 ربع نهائي كأس فرنسا ليون / مارسيليا 22.05 بتوقيت القاهرة، 23.05 بتوقيت المملكة بي إن HD6 ربع نهائي كأس فرنسا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية