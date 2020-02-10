الآن استقبل تردد قناة اون سبورت HD 2020 لمتابعة لمباراة الأهلي وطنطا اليوم

ننشر لكم تردد قناة اون سبورت 2020، حيث تواصل قناة اون سبورت الرياضية في السيطرة على انتباه جميع عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي، وذلك لما تقدمه القناة الرياضية من برامج وأحداث رياضية كبري يبحث عنها الجميع، وتقوم قناة اون سبورت بنقل مباريات الدوري المصري والكأس مباشرة عبر شاشتها مجاناً دون أي أشتراكات.

تردد قناة اون سبورت 2020

تضم قناة أون سبورت العديد من نجوم الرياضة في مصر للحديث عن كافة الأحداث الرياضية التي تنقل عبر شاشتها، وقد قامت قناة ON Sport بنقل عدد من مباريات الفرق الأوروبية، ومباريات السوبر الأسباني بين ريال مدريد وبرشلونة،وهو الأمر الذي جعل تردد اون سبورت محط أهتمام الجميع.

تردد اون سبورت ON Sport

يتم استقبال تردد قناة ON Sport من خلال جميع أجهزة الاستقبال سواء العادية أو الأتش دي، وذلك بعدما قامت القناة ببث إشارتها من خلال صيغة HD، وSD لضمان استقبال الجميع للقناة، كما تم إدخال عدد من التقنيات الحديثة عبر القناة عن طريق مالكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لتصبح قناة اون سبورت واحدة من القنوات الرائدة في المجال الرياضي، وواحدة من اهم القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات.

استقبال تردد ON Sport HD

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تقام اليوم عدد من مباريات كرة القدم في إطار منافسات الدوري المصري، وستكون هذه اللقاءات منقولة عبر قناة أون سبورت، ومن أهم هذه المباريات، لقاء الزمالك والجونة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وكذلك مباراة الأهلي وطنطا في تمام الساعة السابعة والنصف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري.