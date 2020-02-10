الآن || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وشاهد مباريات دوري أبطال أسيا الزعيم السعودي يلاقي شاهر الإيراني

هنا التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تنقل اليوم قنوات بي إن سبورت العديد من المباريات الهامة بدوري أبطال أسيا اليوم من أهمها ومباراة الهلال السعودي وشاهر الإيراني، ومباراة الوحدة الإماراتي ضد الأهلي السعودي، وغيرها سنوضحها في الجدول التالي.

تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة،تنقل القرعة على الهواء مباشراً من أحدى الفنادق في محافظة الجيزة المطلة على أهرامات مصر الخالدة و بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي هي المالك الحصري لنقل القرعة في القارة السمراء.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة باختاكور / شباب الأهلي دبي 13.00 بتوقيت القاهرة،14.00 بتوقيت المملكة :15.00 بتوقيت دبي. بي إن HD 1 دوري أبطال أسيا الشرطة العراقي/ أستقلال طهران 16.30بتوقيت القاهرة، 17.30 بتوقيت المملكة بي إن HD 2 دوري أبطال أسيا الهلال السعودي/ شاهر خودورو الإيراني 16.40 بتوقيت القاهرة، 17.40 بتوقيت المملكة بي إن HD1 دوري أبطال أسيا الوحدة الإماراتي/ أهلي جدة السعودي 17.35 بتوقيت القاهرة،18.35 بتوقيت السعودية، 19.35 بتوقيت الإمارات بي إن HD 2 دوري أبطال أسيا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية