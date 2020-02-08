أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وشاهد مباراة اتلتيكو مدريد ضد غرناطة

هنا التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تنقل اليوم قنوات بي إن سبورت العديد من المباريات الهامة، من أهمها ومباريات الدوري الإسباني، خيتافي ضد فالينسيا، وبلد الوليد ضد فياريال، وأخيراً أتليتكو مدريد ضد غرناطة، في الجولة 23 من الدوري الإسباني

تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة،تنقل القرعة على الهواء مباشراً من أحدى الفنادق في محافظة الجيزة المطلة على أهرامات مصر الخالدة و بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي هي المالك الحصري لنقل القرعة في القارة السمراء.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة خيتافي / فالينسيا 17.00 بتوقيت القاهرة،18.00 بتوقيت المملكة بي إن HD 3 الدوري الإسباني بلد الوليد / فياريال 19.30 بتوقيت القاهرة، 20.30 بتوقيت المملكة بي إن HD 3 الدوري الإسباني أتليتكو مدريد / غرناطة 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت المملكة بي إن HD 3 الدوري الإسباني

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية