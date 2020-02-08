أعرف الآن || التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة وتابع مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا

أعرف تردد قناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإيطالي، فيلعب تورينو ضد سامبدوريا السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهيلاس فيرونا ضد يوفنتوس وفي الليجا الإسباني، يلعب خيتافي في فالينسيا، وأتليتكو مدريد ضد غرناطة.

تردد بي إن سبورت الإخبارية الفرق المتأهلة إلي دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا هي، ” الأهلي ، الزمالك، الترجي، النجم، الوداد، الرجاء، صن داونز، مازيمبي” وجميع هذه الفرق الكبيرة سبق لها الحصول على اللقب من قبل.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة خيتافي / فالينسيا 17.00 بتوقيت القاهرة،18.00 بتوقيت المملكة بي إن HD 3 الدوري الإسباني تورينو / سامبدوريا 19.00 بتوقيت القاهرة،20.00 بتوقيت المملكة بي إن HD 4 الدوري الإيطالي هيلاس فيرونا / يوفنتوس 21.45 بتوقيت القاهرة،22.45 بتوقيت المملكة بي إن HD 4 الدوري الإيطالي

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها