“اضبط الآن” تردد قناة السعودية الرياضية 1و2 “KSA Sports” على نايل سات وعرب سات مجاناً

تردد قناة السعودية الرياضية ؛ من الترددات الهامة التي تصدرت عمليات البحث في الوطن العربي في الساعات القليلة الماضية، وذلك من أجل متابعة اهم المباريات التي تنقلها القناة بشكل مجاني لكافة عشاق الكرة من المحيط للخليج، من أجل كسر احتكار الرياضة من قبل بي ان سبورت، حيث تحصلت القنوات السعودية الرياضية في الفترة الماضية، على حقوق إذاعة العديد من المباريات والبطولات الهامة في كافة أنحاء العالم، ومنها كأس السوبر الإسباني والذي أقيم في المملكة العربية السعودية، وتحصل عليه ريال مدريد.

ونجحت القنوات السعودية في الفترة الماضية، في الحصول على حقوق إذاعة مباريات كأس إسبانيا للموسم الكروي الحالي، والتي سوف تقوم بنقله بشكل مجاني، وذلك بدون دفع أي رسوم من المشتركين، حيث إن القناة تعمل على نايل سات وتعمل على القمر الصناعي عرب سات أيضا.

مباريات اليوم المذاعة على قنوات السعودية الرياضية

وأعلنت قنوات السعودية الرياضية، عن نقل عدد من المباريات الهامة اليوم، والتي جاءت كالتالي:

ريال مدريد/ ريال سوسيداد الساعة 8 مساءً ربع نهائي كاس اسبانيا KSA SPORTS 1 HD أتلتيك بيلباو/ برشلونة الساعة 10 مساءً ربع نهائي كاس اسبانيا KSA SPORTS 1 HD النصر/ الفتح الساعة 5,20 مساءً الدوري السعودي KSA SPORTS 2 HD أهلي جدة/ الأتفاق الساعة 7,20 مساءً الدوري السعودي KSA SPORTS 2 HD

حيث إن القناة السعودية الرياضية، تعمل بقناتين بشكل مجاني بدون دفع رسوم، حيث تعرض القناة كافة البطولات السعودية الرياضية بالكامل.

تردد قناة السعودية الرياضية على نايل سات وعرب سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12149 H 27500 نايل سات 122284 v 27500 نايل سات

كما تقدم القناة العديد من التحليلات الرياضية المختلفة قبل وعقب المباراة، وذلك بحضور نخبة كبيرة من عمالقة التحليل في الوطن العربي.