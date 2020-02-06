الآن || تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية الناقلة لمباره سريع وادي زم ضد الوداد والمغرب التطواني ضد نهضة بركان

تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية، تنقل القناة الثالثة المغربية، مباراة سريع وادي زم ضد فريق الوداد البيضاوي، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت المغرب المحلي، وتنقل مباراة المغرب التطواني ضد فريق نهضة بركان، في السابعة مساءً بتوقيت المغرب المحلي في الجولة الرابعة عشر من الدوري.

قناة المغربية الرياضية الثالثة بدأ بثها يوم 16 من سبتمبر عام 2006، وهي ملك للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وتبث برامجها ومبارياتها من الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة الموعد القنوات الناقلة المنافسة سريع وادي زم/ الوداد البيضاوي 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية، 15.00 بتوقيت المغرب الرياضية المغربية 3 الدوري المغربي المغرب التطواني /نهضة بركان 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت السعودية الرياضية المغربية 3 الدوري المغربي

التردد الجديد للقناة المغربية الرياضية 3 على مختلف الأقمار الصناعية

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز المغربية الرياضية 3 نايل سات 11474 V 27500 المغربية الرياضية 3 عرب سات 12683 V 27500 المغربية الرياضية 3 هود بير 10873 V 27500

أهم الفاعليات التي تنقلها القناة الرياضية المغربية الثالثة