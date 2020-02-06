“عندنا أحدث تردد ” لقناة دبي سبورت 2020 “DUbai SPORTS ” الرياضية الناقلة لمباريات الدوري الإماراتي لكرة القدم وتابع مباراة شباب الأهلي ضد الجزيرة اليوم

تردد قناة دبي الرياضية الجديد 2020، متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب نيوز، في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن التردد الجديد لقناة دبي الرياضية، التي يزداد البحث عنها على مختلف محركات البحث على شبكة الإنترنت، نظراً لتميز القناة في نقل المنافسات الرياضية الهامة.

قناة دبي الرياضية تأسست عام 1998، وهي ملك لمؤسسة دبي للأعلام، وتبث برامجها من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي قناة مجانية مفتوحة على مدار 24 ساعة في اليوم، وهي مختصة بالمجال الرياضي فقط.

تقام اليوم ثلاث مباريات في الجولة ال 16 من الدوري الإماراتي، يلعب بالوحدة ضد بني ياس، والظفرة ضد النصر، وشباب الأهلي ضد الجزيرة.

أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة المنافسة الوحدة / بني ياس 15.30 بتوقيت القاهرة،17.30 بتوقيت أبوظبي دبي الرياضية،أبوظبي الرياضية الدوري الإماراتي الجولة السادسة عشر الظفرة / النصر 15.30 بتوقيت القاهرة، 17.30 بتوقيت الإمارات دبي الرياضية،أبوظبي الرياضية الدوري الإماراتي الجولة السادسة عشر شباب الأهلي/ الجزيرة 18.15 بتوقيت القاهرة، 20.15 بتوقيت الإمارات دبي الرياضية الدوري الإماراتي الجولة السادسة عشر

تردد قناة دبي الرياضية علة القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز دبي الرياضية نايل سات 12418 عمودي 27500 دبي الرياضية عرب سات 12130 عمودي 27500

أهم الحقوق التي تملكها قناة دبي الرياضية

دوري الخليج العربي. كأس الخليج العربي الإماراتي. كأس رئيس دولة الإمارات. كأس السوبر الإماراتي في كرة القدم. كأس الخليج العربي في كرة القدم.

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