“جميع” ترددات قنوات أبو ظبي 1 و 2 الرياضية 2020 المفتوحة و “Abu dhabi sport 3 HD” المشفرة / لمتابعة أهم و أمتع المباريات المنقولة عليها

“قنوات أبو ظبي الرياضية” هي قنوات رياضية عربية إماراتية، تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، وتقدم الأحداث الرياضية المهمة والحصرية، على شاشتها على مدار اليوم وطوال أيام الإسبوع، وتهتم إدارة القناة بمشاهديها من عشاق الرياضة عامة وعشاق رياضة كرة القدم خاصاً، وتقدم كل ماهو جديد وبصورة عالية الجودة، و تبث قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 محتواها بصيغة HD وهي قنوات مجانية، أما بالنسبة لقناة أبوظبي الرياضية HD 3 فهي قناة مشفرة ضمن مجموعة آخري من القنوات التي تحمل نفس الاسم و تحتاج لاشتراك ايضاً لإمكانية مشاهدة المباريات المذاعة عليها.

تردد قنوات “أبو ظبي الرياضية 1,2” المفتوحة و Abu dhabi sport المشفرة HD 3، تقوم إدارة القنوات على تجديد وتحديث ترددها لتكون إشارة البث قوية ولا تتأثر بأي تشويش، و تأتي مجموعة قنوات “Abu dhabi Sport” على رأس القنوات العربية المتخصصة بمجال الرياضة، فهي تنقل أشهر مباريات كرة القدم لعدد من البطولات على رأسها دوري الخليج العربي الإماراتي.

مباريات اليوم في “دوري الخليج العربي الإماراتي”

الوحدة/ بني ياس الساعة 3,30 عصراً الأسبوع ال16 أبو ظبي الرياضية الأولي الظفرة/ النصر الساعة 3,30 عصراً الأسبوع ال16 أبو ظبي الرياضية الثانية شباب الأهلي دبي/ الجزيرة الساعة 6,15 مساءً الأسبوع ال16 أبو ظبي الرياضية الأولي إتحاد كلباء/ حتا الساعة 6,15 مساءً الأسبوع ال16 أبو ظبي الرياضية الثانية

تردد قناة أبو ظبي 1و2 الرياضية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12226 H 27500 نايل سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD 3 على القمر “نايل سات 2020”

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11372 H 27500 نايل سات

قناة “AD Sport”، تهتم بمتابعيها وتنقل لهم أهم وأخر الأخبار الرياضية للمسابقات المقامة على الصعيد العربي، وخاصةً المسابقات الخاصة برياضة كرة القدم، بالإضافة لسباقات الخيل والهجن، و بطولات التنس وغيرها من الرياضات المتنوعة، وذلك لترسيخ مبدأ حب الرياضة وأهميتها في بناء الجسم والعقل، وتنمية لمهارات الشباب العربي بالمنطقة.

تهتم “قناة أبو ظبي الرياضية” بنوعية ومضمون وشكل، المحتوي المقدم على شاشتها مع وجود عدد متميز، من المراسلين والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية، على درجة عالية من الدقة والكفاءة والحرفية، في نقل الأحداث الرياضية أول بأول، ووجود إستديو تحليلي متميز، للمباريات التي تبث من خلالها يقدم قبل المباراة وبعدها، في متابعة وتحليل للفنيات ونتائج المباريات.