HER || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2020 وأعرف موعد قرعة دور ربه نهائي دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة الجديد 2020، هي قناة ضمن باقة قنوات بي إن الرياضية وتبث برامجها بصورة مفتوحة على مدار 24 ساعة في اليوم وتقدم ملخصات عن المباريات الرياضية واليوم سوف تغطي مراسم قرعة دور ال 8 بدوري أبطال أفريقيا التي ستقام في القاهرة.

تردد بي إن الإخبارية التي تنقل القرعة اليوم تستخدم مجموعة قنوات بي إن سبورت أحدث الأجهزة الخاصة بالبث الفضائي على مستوى العالم، لكي تقدم لمتابعيها أفضل وأنقى صوت وصورة فائقة الجودة .

أهم الأحداث اليوم التي ستنقل عبر قنوات بي إن سبورت

المباراة الموعد القناة الناقلة قرعة دوري أبطال أفريقيا 19.30 بتوقيت القاهرة،20.30 بتوقيت السعودية بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة

تردد قنات بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات

اسم القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن الإخبارية نايل سات 12245 V 27500 بي إن الإخبارية عرب سات 12379 H 27500

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أهم البرامج التي تقدمها قناة بي إن سبورت الإخبارية

برنامج موعد مع الكاليتشيو: وهو برنامج أسبوعي يهتم بأخبار الدوري الإيطالي. برنامج كرة فرنسا: وهو برنامج يتابع أخبار الدوري الفرنسي الممتاز. برنامج لاتينيوس: وهو برنامج أسبوعي يهتم بكل دوريات دول أمريكا ألاتينية. برنامج ميريكاتو: وهو برنامج موسمي يبدأ بعد انتهاء الموسم الكروي ويهتم بسوق انتقالات اللاعبين. برنامج أخبار المدرب: وهو برنامج أسبوعي يهتم ببطولات التنس. برنامج من بريطانيا: وهو برنامج يتابع أخبار الدوري الانجليزي والإسكتلندي. برنامج الليغا في أسبوع: وهو برنامج أسبوعي يهتم بأخبار الدوري الأسباني.

أهم المحللين والمعلقين في قنوات بي إن سبورت

تحرص مجموعة قنوات بي إن سبورت على استقطاب أفضل المحللين والمعلقين، على قنواتها لتقدم أفضل تحليل فني للمباريات، وتقدم أفضل تعليق ومن أهم المحللين على القناة، نبيل معلول، محمد أبوتريكه، وائل جمعه، بشار عبد الله، طارق دياب، يوسف شيبو، هيثم فاروق، ومن أهم المعلقين، عصام الشوالي، رؤوف خليف، علي محمد علي، حفيظ دراجي، خليل البلوشي، جواد بده.

أهم البطولات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت