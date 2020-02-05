أعرف عندنا || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وشاهد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تنقل قناة بي إن الإخبارية قرعة دور ال 8 بدوري أبطال أفريقيا اليوم، من أحد الفنادق في محافظة الجيزة المطلة على الأهرامات، ولأول مرة يكون الفرق المتأهلة لدور الثمانية جميعها سبق له الحصول على اللقب، وهو ما يجعل القرعة تحظى بمتابعة كبيرة في القارة السمراء والمنطقة العربية، خاصة مصر وتونس والمغرب، التي يمثلها 6 فرق من أصل 8 فرق في هذا الدور.

تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة،تنقل القرعة على الهواء مباشراً من أحدى الفنادق في محافظة الجيزة المطلة على أهرامات مصر الخالدة و بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي هي المالك الحصري لنقل القرعة في القارة السمراء.

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نظام قرعة دور ال 8 بدوري أبطال أفريقيا 2020

بعد أن تأهل الفرق الثماني من المجموعات ال4، تم تصنيف الفرق إلي تصنيفين، الفرق المتأهلة من مجموعتها في دور ال 16 كمركز أول تصنيف أول، وهي فرق الترجي والنجم وصن داونز و مازيمبي، والفرق المتأهلة كمركز ثاني في مجموعتها تصنيف ثاني، وهي الأهلي والزمالك والوداد والرجاء، ليتقابل فريق من التصنيف الأول مع فريق من التصنيف الثاني في الأدوار الإقصائية، شرط أن لا يكون لعبا في مجموعة واحدة في دور المجموعات.

أهم الأحداث التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 19.00بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت الإخبارية

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية