her || التردد الجديد لقناة تايم سبورت الجديدة على القمر الصناعي النايل سات وتابع مبارة الزمالك ضد حرس الحدود الليلة

تردد قناة تايم سورت الجديد 2020، تلعب اليوم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود، في الجولة ال 16 من مباريات الدوري الممتاز المصري، وتقام المباراة على أستاد القاهرة الدولي، في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

قناة تايم سبورت هي قناة مصرية يمتلكها مجموعة إعلام المصريين بالشراكة مع الهيئة الوطنية للأعلام، وبدأت بثها الرسمي في هذا العام 2019، مع بداية مباريات البطولة الإفريقية، واستطاعت في فترة وجيزة أن يكون لها شعبية كبيرة بين الجمهور المصري والعربي.

بدأت قناة تايم سبورت عملاقة ببثها مباريات كأس الأمم الأفريقية، وحصولها على حقوق البث الأرضي للبطولة، ومنذ هذا الوقت والقناة تحظى بمتابعة الملايين من المصريين والعرب، لنقلها مباريات الدوري المصري الممتاز بصورة حصرية ومباريات الكأس.

مباريات اليوم على شاشة القناة

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة الزمالك / حرس الحدود 19.30 بتوقيت القاهرة، 20.30 بتوقيت السعودية تايم سبورت الدوري المصري

التردد الفضائي والأرضي على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة التردد الفضائي التردد الأرضي القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز تايم سبورت 11449 UHF32 نايل سات H 27500

أهم الإعلاميين الذين يعملون في قناة تايم سبورت الفضائية

تزخر قناة تايم سبورت بالعديد من الإعلاميين المتميزين في مصر ومنهم ، أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر، شيماء صابر، فرح على، كريم سعيد، أحمد عز، كريم خطاب.

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أهم المحللين على قناة تايم سبورت

تضم قناة تايم سبورت الفضائية أشهر المحللين والخبراء، في عالم الرياضة عاماً وكرة القدم خاصة، ومنهم الكباتن، حسن شحاته، حسن المستكاوي، طه إسماعيل، حازم أمام، عماد متعب، عبد الظاهر السقا.

تعرف على المعلقيين في قناة تايم سبورت الفضائية

من أهم المعلقين الذين يعملون في القناة الفضائية تايم سبورت، هم المعلق حاتم بطيشه،أيمن الكاشف، عصام عبده، طارق الأدور، محمد رمضان.

تسعى قناة تايم أسبورت في الفترة القادمة، إلي الحصول على حقوق بث الكثير من الفاعليات الرياضية الهامة، ومن أهمها الحصول على حق بث، مباريات الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس مصر والسوبر المصري .

يلتقي اليوم المنتخب المصري للناشئين في كرة اليد، مع المنتخب المجري للناشئين، ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مقدونيا.