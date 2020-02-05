هنا || التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات وتابع قرعة ربه نهائي دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، يبحث عن محبي كرة القدم في القارة السمراء بصفة عامة ومصر وتونس والمغرب بصفة خاصة لمتابعة قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 التي ستقام اليوم في مصر وينقل من خلال شاشة قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة والتي سنقدم لكم ترددها فيما يلي.

قناة بي إن سبورت الإخبارية تنقل فاعليات قرعة دوري أبطال أفريقيا دور ربع النهائي، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة الموعد القنوات الناقلة قرعة دور ربه نهائي دوري أبطال أفريقيا 19.00بتوقيت القاهرة،20.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت الإخبارية

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها