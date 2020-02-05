هنا || التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات وتابع قرعة ربه نهائي دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، يبحث عن محبي كرة القدم في القارة السمراء بصفة عامة ومصر وتونس والمغرب بصفة خاصة لمتابعة قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 التي ستقام اليوم في مصر وينقل من خلال شاشة قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة والتي سنقدم لكم ترددها فيما يلي.
قناة بي إن سبورت الإخبارية تنقل فاعليات قرعة دوري أبطال أفريقيا دور ربع النهائي، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب.
أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|قرعة دور ربه نهائي دوري أبطال أفريقيا
|19.00بتوقيت القاهرة،20.00 بتوقيت السعودية
|بي إن سبورت الإخبارية
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|بي إن سبورت الإخبارية
|12604
|نايل سات
|H
|27500
أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها
- تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
- برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
- برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
- برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
- الليغا في أسبوع يقدم كل أخبار الدوري الأسباني لكرة القدم.
- برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.