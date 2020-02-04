“تجديد” تردد قناة الوطنية التونيسية الرياضية 2020 على القمر الصناعي نايل سات / لنقل مباراة النجم الساحلي و الصفاقسي في الدوري التونسي الأسبوع العاشر

قناة “الوطنية التونسية الرياضية”، فهي من القنوات الهامة على الساحة الرياضية، و التي حازت على حب المشاهدين التونيسين والعرب عموماً، لنقلها مباريات الدوري التونسي ومباريات المنتخب التونسي التي يشارك فيها داخل تونس وخارجها، وتمثل قناة الوطنية التونسية الرياضية أهمية لمحبي وعشاق الرياضة بمختلف أنواعها بوجه عام، وعشاق الدائرة المستديرة كرة القدم بوجه خاص، هذه الرياضة التي أسرت العديد من عشاقها، وأصبحت هي الأهم على مستوي العالم.

عرض تردد قناة “الوطنية التونسية الرياضية”، نعرض عليكم آخر تردد لقناة الوطنية التونسية الرياضية للإستمتاع بمشاهدة المباريات المتميزة بمختلف البطولات، حيث تهتم القناة بنقل مباريات كرة القدم معشوقة الملايين بمختلف بلدان العالم، و تحظي هذه الرياضة مكانة كبيرة وسط الجمهور العربي، و تعرض القناة مباريات الدوري التونسي.

مباراة اليوم “بالدوري التونسي”

النجم الساحلي/ الصفاقسي الساعة 3 عصراً الأسبوع العاشر

تهتم قناة الوطنية التونسية الرياضية، بنقل مباريات الدوري التونسي والمباريات التي يشارك فيها المنتخب التونسي، ويتابعها الجميع في تونس وفي شمال أفريقيا والوطن العربي، وتضم مجموعة متميزة من مقدمي البرامج الرياضية والمحللين الرياضيين، من خلال إستديوهات لتحليل المباريات وتوضيح الفنيات.

تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات 2020

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 10795-11658 v 27500 نايل سات

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تبث قناة الوطنية التونسية الرياضية، إرسالها مجاناً وعلى مدار اليوم، ولذلك نوفر لكم التردد الصحيح من خلال موقعنا، لسهولة ضبطها ومتابعتها، حيث أن متابعيها في زيادة يوماً بعد يوم، لإهتمام القناة بمشاهديها وتقدم كل جديد ومميز، وتنقل أهم المباريات والفاعليات التي يهتم بها الشباب التونسي والعربي، والقناة تجدد من نفسها وتعمل على الظهور بشكل راقي ومميز، لتنافس القنوات الأخري التي تعمل في مجال الرياضة.