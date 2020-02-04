تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية 2020 الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي التونسي في الجولة 10 من الدوري التونسي

تردد قناة الوطنية التونسية الجديد 2020، متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن التردد الجديد لقناة الوطنية التونسية الرياضية، التي يزداد البحث عنها من خلال محركات البحث المختلفة على شبكة الأنترنت، لما تقدمه القناة من محتوى متميز.

تنقل اليوم القناة الوطنية التونسية، مباراة في الجولة العاشرة من الرابطة التونسية المحترفة ” الدوري التونسي” بين النجم الرياضي الساحلى وفريق الصفاقسي التونسي، وتلعب المباراة الساعة 14.00 بتوقيت تونس المحلي، الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على شاشة الوطنية التونسية.

مباريات اليوم المنقولة عبر قناة الوطنية التونسية الرياضية

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة المنافسة النجم الرياضي التونسي / الصفاقسي الوطنية التونسية 15.00 بتوقيت القاهرة،14.00 بتوقيت تونس الدوري التونسي

تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية الجديد

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز الوطنية التونسية الرياضية 11658 نايل سات V 27500 الوطنية التونسية الرياضية 10795 نايل سات V 27500

أهم الفاعليات الرياضية التي تنقلها قناة الوطنية التونسية الرياضية

مباريات الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم. مباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. مباريات الأندية التونسية في البطولات الأفريقية التي تقام في تونس. مباريات الألعاب الجماعية الأخري مثل كرة اليد والسلة والطائرة المقامة في تونس. البرامج التحليلية والأستوديوهات التي تسبق المباريات سواء للأندية أو المنتخبات التونسية.

وفي نهاية المقال متابعينا الأعزاء نرجو أن نكون وفقنا في تقديم معلومة مفيدة وصحيحة، تنال على رضائكم، ويتمنى موقعنا عرب فور نيوز لمتابعي قناة الوطنية التونسية مشاهدة ممتعة.