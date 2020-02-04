“الآن” تردد قناة “بي إن سبورت الإخبارية” 2020 على النايل سات / لمتابعة أهم و أخر الأخبار الرياضية لحظة بلحظة

“بي إن سبورت الرياضية الإخبارية”، هي القناة الأشهر على الساحة الأن، لتقديمها كل جديد ومميز من الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وهذه القناة تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية، وهي من باقة بي إن سبورت المتخصصة، فيوجد العديد من القنوات في مجالات عديدة تحمل نفس الإسم وتم إفتتاحها في 2011، وتخصصت في تقديم البرامج التحليلية والنقاشية في مجال الرياضة، وتتميز بتقديم الأخبار الرياضية على كل رأس ساعة، مع تقديم ملخص للمباريات و تحليل للفنيات، وتغطية من قلب الحدث للمسابقات الكبري.

الآن تردد “بي إن سبورت الإخبارية” المفتوحة 2020، نضعة بين أيديكم للتعرف على الجديد و المميز من الأخبار الرياضية أول بأول، و هي من أهم القنوات التابعة لشبكة الجزيرة الفضائية مثل قناة “بي إن سبورت المفتوحة” و قناة “بي إن سبورت 2” و قناة “الكأس الرياضية”، و من أهم ما تنقلة القناة الفاعليات و الأحداث الرياضية العالمية سواء على المستوي القاري أو الدولي، مع نقل محتوي رياضي جيد من خلال عدد من البرامج المتميزة.

الفاعليات التي تنقلها “بي إن سبورت الإخبارية”

تنقل القناة غداً الأربعاء 5/2/2020 قرعة دور ال8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، حيث تأهل تمانية أندية من دور ال16 و هم “الأهلي، الزمالك، مازيمبي، الترجي التونسي، الرجاء المغربي، الوداد المغربي، النجم الساحلي، صن داونز”، و سوف تذاع فاعليات القرعة في السابعة مساءً بأحد الفنادق الكبيرة بالقاهرة، و بحضور مناديب عن الاندية المؤهلة للدور ربع النهائي.

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بيان بأسماء فرق كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12604 H 27500 نايل سات

أهم البرامج التي تتميز بها قناة بي إن سبورت الإخبارية

تتميز قناة بي إن سبورت الإخبارية، بتقديم مجموعة من البرامج الإسبوعية، التي تتابع أهم وأخر الأخبار الرياضية وتحليل للفنيات بها، ومنها (عالم كرة السلة يقدم كل ثلاثاء- عالم السرعة يقدم كل خميس- موعد مع الكالتشيو برنامج إسبوعي يخص الكرة الإيطالية- من بريطانيا برنامج إسبوعي يخص الدوري الإنجليزي-برنامج كرة فرنسا يقدم إسبوعياً لما يخص فرنسا- الدوري الأوروبي برنامج موسمي يخص الدوري الأروبي-الإقتصادية الرياضية برنامج إسبوعي يقدم إقتصاديات الأندية- أخبار الرياضة ويبث على رأس كل ساعة يومياً).