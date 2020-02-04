تردد قناة نون كيدز Noon Kids – على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أجمل برامج الأطفال تحديث 2020

قناة Noon Kids للاطفال 2020 تابع معنا هنا تردد قناة نون كيدز Noon Kids تردد القناة فهي تعتبر من أبرز قنوات الاطفال Noon Kids تردد قناة نون كيدز Noon Kids على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أجمل برامج الأطفال، حيث يبحث الكثير من المهتمين بمتابعة قنوات الأطفال عن تردد قناة نون كيدز Noon Kids الجديد لمشاهدة كل ما يخص الطفل في المراحل العمرية المختلفة.

قناة نون كيدز Noon Kids 2020

قناة نون كيدز Noon Kids حيث تهتم القناه بعرض محتوى هادف وتربوي من خلال برامجها المتنوعة والدروس الدينية والتعليمية التي تذيعها عبر شاشتها، والذي جعلها من أهم قنوات الأطفال التي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي ويحرص على متابعتها جمهور كبير في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي والشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، مما عمل على زيادة عدد متابعين القناة بشكل ملحوظ وجعلها من أهم القنوات التلفزيونية المهتمة بالطفل.

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تعرف على:

تردد قناة نون كيدز للاطفال على النايل سات 2020

تردد قناة نون كيدز Noon Kids

تبث قناة نون كيدز عبر قمر نايل سات الصناعي من خلال تردد 11316 باستقطاب عمودي “v” ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 4/3، وتسعى قناة نون كيدز لتحقيق العديد من الأهداف السامية والتي من أهمها تعليم الطفل التعليم الهادف من خلال محتوى ترفيهي محبب لدى الأطفال، بالإضافة إلى معرفة النطق الصحيح للأرقام والحروف وأسماء الفاكهة بالعربية والإنجليزية، كما تحرص على تعليم الطفل للعادات والتقاليد والتربية الدينية الصحيحة وتوعية روح التعاون داخل الأطفال من صغرهم، وبالإضافة إلى العديد من الأهداف الأخرى.

قناة الأطفال نون كيدز Noon Kids

تعرض قناة نون كيذر العديد من البرامج التعليمية والترفيهية التي تخص الأطفال بمختلف المراحل العمرية ومنها برنامج “النجم الصغير” وبرنامج “روناجرو” و”هوا نون” وبرنامج “الرابح مين”، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أجمل الأفلام الكرتونية القديمة والحديثة وأفلام الرسوم المتحركة التي تعمل على جذب انتباه الأطفال ويفضلها الجميع، وذلك عن طريق بثها للبرامج والأفلام بأحدث التقنيات والجودات منها تقنية ال SD العادية وكذلك التقنية فائقة الجودة HD، وتساعد تلك البرامج المذاعة عبر شاشة قناة “نون كيدز” الأطفال على استيعاب الطفل لكل ما يدور من حوله.