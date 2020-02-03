تردد قناة طيور الجنة الجديد شهر فبراير 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة طيور الجنة، قناة طيور الجنة من أولى القنوات التي تخصصت في عرض محتوى للأطفال، حيث انطلقت في عام 2008، ومنذ ذلك الوقت وهي أصبحت هي الأكثر مشاهدة ومتابعة لكل ما تعرضه عبر شاشتها نظرا لشعبيتها الكبيرة في كل دول العالم، حيث أنها واحدة من القنوات التي يمكن أن تترك الأم طفلها أمامها دول قلق حيث أنها تعرض محتوى متميز جدا يتناسب مع كل الفئات العمرية المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

تقدم قناة طيور الجنة محتوى يساعد الأطفال في تحسين لغة التخاطب لديهم، بجانب عرض محتوى تعليمي يستفيد منه الطفل في عمر ما قبل الـ 5 سنوات حيث تعرض أغاني عن الأرقام والحروف باللغتين الإنجليزية والعربية وأغاني عن الفواكه والخضروات وغيرها، بجانب الأغاني الدينية التي تحس الطفل على تعلم الصلاة والزكاة والصوم وغيرها.

ضبط تردد قناة طيور الجنة 2020

احتلت قناة طيور الجنة مكانة كبيرة ومهمة بين القنوات المنافسة لها، واستطاعت القناة أن تحقق رقم هائل في أعلى نسبة مشاهدة، وقررت إدارة قناة طيور الجنة دمج قناة الطيور الجنة وطيور الجنة بيبي وهذا بسبب التكاليف الباهظة، ومنذ ذلك الوقت ازاد البحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة لمتابعة كل ما تعرض من أغاني وأناشيد متميزة.