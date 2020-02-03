أعرف || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وتابع مباراة نابولي ضد سامبدوريا في الجولة 22 من الكاليتشيو

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت المفتوحة، يلتقي الليلة في أطار الجولة 22 من مباريات الدوري الإيطالي الممتاز، فريق سامبدوريا ضد نابولي، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD 4، الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت السعودية.

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أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة الموعد القنوات الناقلة المنافسة برشلونة/ ليفانتي 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 3 الدوري الأسباني

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية