هنا || التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات وأعرف موعد مباراة سامبدوريا ضد نابولي في الكاليتشيو

هنا تردد قناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية.
تنقل الليلة قناة بي إن سبورت HD 4 الليلة، مباراة تجمع بين سامبدوريا ضد نابولي في أطار الجولة 22 من مباريات الدوري الإيطالي الممتاز، وتلعب المباراة الساعة 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت السعودية.
أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المنافسة
|سامبدوريا / نابولي
|21.45 بتوقيت القاهرة،22.45 بتوقيت السعودية
|بي إن HD 4
|الدوري الإيطالي
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|بي إن سبورت الإخبارية
|12604
|نايل سات
|H
|27500
أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها
- تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
- برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
- برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
- برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
- الليغا في أسبوع يقدم كل أخبار الدوري الأسباني لكرة القدم.
- برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.